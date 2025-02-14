Скандал з бананами: суперник Берінчика вибачився перед українцем за звинувачення у расизмі

Команду Дениса Берінчика запідозрили у расизмі через те, що його опонент Кейшон Девіс отримав ящик з бананами. Проте американець з'ясував, хто це насправді зробив.

Вже сьогодні вночі, проти 15 лютого, в Нью-Йорку відбудеться топовий бій у легкій вазі за участю українця. Уродженець Луганщини Денис Берінчик битиметься проти американця Кейшона Девіса.

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Расизм скасовується

Напередодні бою стався скандальний момент із Денисом через можливий расизм з боку українця. Команда Девіса звинуватила Берінчика в тому, що той прислав Кейшону ящик з бананами.

Втім пізніше виявилось, що це зробили не з команди Берінчика. Девіс особисто перепросив у українця за звинувачення та розповів, хто так вирішив пожартувати над ним, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Кейшона.

Банани, зеленющі банани. Навіть не жовті. Якого біса? Я почув, що це зробив Теофімо Лопес. Тео, ти робиш все, щоб бути значущим, чувак. Перепрошую у команди Берінчика. Ми збиралися сказати це сьогодні, поки він не штовхнув мене. Але зараз я заспокоївся. Я спокійний, я не зациклююсь на цьому лайні по-справжньому. Вибачте, що наговорив на вас перед усім світом. Тепер я розумію, чому ви робили те, що робили, бо не хотіли виглядати расистами. Вони українці, вони поважають людей. Так само як і я. Вони б ніколи не зайшли занадто далеко,

– заявив Девіс.

Бій проти Кейшона стане для Берінчика першим захистом чемпіонського поясу WBO у легкій вазі. Його українець завоював у травні минулого року в Сан-Дієго, перемігши Еммануеля Наваррете.

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Загалом Денис досі є непереможним боксером на професійному рівні, вигравши 19 з 19-ти поєдинків. У свою чергу Девіс також має стовідсотковий показник – 12 перемог у 12-ти боях. Вісім з них він виграв нокаутом.