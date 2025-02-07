"Він божевільний": непереможний супертяж зробив однозначний прогноз на битву Берінчик – Девіс

У ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку відбудеться вечір боксу. Його головною подією стане поєдинок між Денисом Берінчиком і Кейшоном Девісом.

Український боєць вперше захищатиме свій чемпіонський пояс WBO в легкій вазі. Своєю думкою щодо майбутньої битви поділився боксер суперважкої ваги Цотне Рогава, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESNEWS.

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Оптимістичний прогноз для Берінчика

Він вважає, що чимало людей недооцінюють рівень його земляка. На думку українця, Денис Берінчик здивує багатьох скептиків і після завершення бою саме він залишиться чемпіоном світу, а не Кейшон Девіс, якого букмекери вважають явним фаворитом:

Берінчик? Він божевільний, хоча вболівальники поки що не розуміють цього. Він має сильний характер, має солідний досвід і дуже багато тренується в залі. Можливо, бій буде важким. Але Денис точно переможе.

Зазначимо, що обидва майбутні суперники підходять до очної битви у статусі непереможених на професійному рівні. Денис Берінчик має у своєму активі 19 перемог, а Кейшон Девіс – 12.

Довідка. Повноцінним чемпіоном світу Денис Берінчик став 18 травня 2024 року. Тоді він здолав мексиканця Емануеля Наваррете роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, що напередодні Кейшон Девіс зробив зухвалу заяву щодо майбутнього поєдинку. Він сказав, що видовищно нокаутує "українського танка".