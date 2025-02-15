Суперником українця стане непереможний американець Кейшон Девіс. Денис Берінчик першим приїхав на легендарну арену "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорк, повідомляє 24 Канал.

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Боксери вже прибули на бій

Український чемпіон світу виглядав дуже сконцентрованим.

Берінчик приїхав на бій проти Девіса: дивіться відео

Вслід за українцем на культову арену прибув Кейшон Девіс. На відміну від Берінчика, Девіс мав гарний настрій та поводився розважливо.

Відео прибуття на арену Девіса

Нагадаємо, що вже триває андеркард вечора боксу у рамках якого поб'ється Ніко Алі Волш, онук легендарного Мухаммеда Алі.

Головний бій вечора у Нью-Йорку Берічник – Девіс відбудеться не раніше 05:30 ранку в Україні. Переглянути поєдинок, як і весь андеркард, можна на медіасервісі MEGOGO.