Соперником украинца станет непобедимый американец Кейшон Дэвис. Денис Беринчик первым приехал на легендарную арену "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорк, сообщает 24 Канал.

К теме Беринчик – Дэвис: онлайн-трансляция адского боя

Боксеры уже прибыли на бой

Украинский чемпион мира выглядел очень сконцентрированным.

Беринчик приехал на бой против Дэвиса: смотрите видео

Вслед за украинцем на культовую арену прибыл Кейшон Дэвис. В отличие от Беринчика, Дэвис имел хорошее настроение и вел себя рассудительно.

Видео прибытия на арену Дэвиса

Напомним, что уже продолжается андеркард вечера бокса в рамках которого подерется Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али.

Главный бой вечера в Нью-Йорке Беричник – Дэвис состоится не ранее 05:30 утра в Украине. Посмотреть поединок, как и весь андеркард, можно на медиасервисе MEGOGO.