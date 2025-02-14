Український боксер Денис Берінчик готується до свого 20-го бою на професійному рівні. Уродженець Луганщини вийде на ринг проти американця Кейшона Девіса.

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Чи буде бій проти Ломи?

Тим часом Денис вже розмірковує про майбутні бої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing Scene. Берінчик хоче вийти на ринг проти Шакура Стівенсона або Джервонти Девіса, тоді як свого земляка Василя Ломаченка не розглядає як суперника.

Я хотів би битися з великими іменами, такими як Джервонта Девіс та Шакур Стівенсон. Бій із Ломаченком був би великим тільки для України, але не для всього боксерського світу. Зараз у легкій вазі є багато кращих імен, ніж Ломаченко. Я багато бився на вулиці, тому мама відвела мене в боксерську школу, щоб я витрачав свою енергію там, а не на вулиці. Це мрія багатьох бійців,

– розповів Берінчик.

Нагадаємо, що Ломаченко є володарем поясу IBF у легкій вазі. Він його здобув у травні минулого року в бою проти Джорджа Камбососа. У свою чергу Берінчик є чемпіоном за версією WBO.

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Цей пояс Денис здобув проти Еммануеле Наваррете, якого вважали фаворитом зустрічі. Загалом українець виграв усі 19 боїв на професійному рівні.