Украинский боксер Денис Беринчик готовится к своему 20-му бою на профессиональном уровне. Уроженец Луганщины выйдет на ринг против американца Кейшона Дэвиса.

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Будет ли бой против Ломы?

Между тем Денис уже размышляет о предстоящих боях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene. Беринчик хочет выйти на ринг против Шакура Стивенсона или Джервонты Дэвиса, тогда как своего земляка Василия Ломаченко не рассматривает как соперника.

Я хотел бы драться с большими именами, такими как Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон. Бой с Ломаченко был бы большим только для Украины, но не для всего боксерского мира. Сейчас в легком весе есть много лучших имен, чем Ломаченко. Я много дрался на улице, поэтому мама отвела меня в боксерскую школу, чтобы я тратил свою энергию там, а не на улице. Это мечта многих бойцов,

– рассказал Беринчик.

Напомним, что Ломаченко является обладателем пояса IBF в легком весе. Он его получил в мае прошлого года в бою против Джорджа Камбососа. В свою очередь Беринчик является чемпионом по версии WBO.

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Этот пояс Денис получил против Эммануэле Наваррете, которого считали фаворитом встречи. В общем украинец выиграл все 19 боев на профессиональном уровне.