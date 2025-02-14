"Це був би великий бій": Берінчик відверто оцінив можливий поєдинок проти Ломаченка
Денис вже будує плани на майбутні поєдинки після бою проти Кейшона Девіса. Одним із потенційних опонентів для Берінчика називають Василя Ломаченка.
Український боксер Денис Берінчик готується до свого 20-го бою на професійному рівні. Уродженець Луганщини вийде на ринг проти американця Кейшона Девіса.
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Чи буде бій проти Ломи?
Тим часом Денис вже розмірковує про майбутні бої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing Scene. Берінчик хоче вийти на ринг проти Шакура Стівенсона або Джервонти Девіса, тоді як свого земляка Василя Ломаченка не розглядає як суперника.
Я хотів би битися з великими іменами, такими як Джервонта Девіс та Шакур Стівенсон. Бій із Ломаченком був би великим тільки для України, але не для всього боксерського світу. Зараз у легкій вазі є багато кращих імен, ніж Ломаченко. Я багато бився на вулиці, тому мама відвела мене в боксерську школу, щоб я витрачав свою енергію там, а не на вулиці. Це мрія багатьох бійців,
– розповів Берінчик.
Нагадаємо, що Ломаченко є володарем поясу IBF у легкій вазі. Він його здобув у травні минулого року в бою проти Джорджа Камбососа. У свою чергу Берінчик є чемпіоном за версією WBO.
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Цей пояс Денис здобув проти Еммануеле Наваррете, якого вважали фаворитом зустрічі. Загалом українець виграв усі 19 боїв на професійному рівні.