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Sport News 24 Футбол Челсі – явний фаворит у фіналі Ліги конференцій: які шанси у Бетіса на сенсацію
26 травня, 12:07
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Челсі – явний фаворит у фіналі Ліги конференцій: які шанси у Бетіса на сенсацію

Анатолій Дерека

Лондонський клуб має всі шанси здобути єдиний єврокубок, який команді ще не підкорювався. Раніше Челсі вже вигравав Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок володарів Кубків та Суперкубок УЄФА.

У середу, 28 травня, у польському Вроцлаві відбудеться фінал Ліги конференцій 2024-2025. В битві за третій за рангом єврокубок зійдуться англійський Челсі та іспанський Бетіс, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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За крок до трофея

Челсі з самого початку турніру вважався явним його фаворитом. Енцо Мареска має підбір гравців, які за своєю якістю відчутно переважають інші команди. Втім ідеальним шлях лондонців до фіналу не назвеш.

Ще у кваліфікації "сині" програли Серветту 1:2 після домашньої перемоги 2:0. А у плей-оф Челсі дозволив собі поступитися в одному з матчів скромній Легії. Однак це не скасовує статус головного фаворита турніру.

Якщо хтось і може зупинити Челсі, то це саме Бетіс. Іспанський клуб почав турнір із впевненого проходу Кривбасу, але на етапі ліги посів аж 15 місце, вигравши тільки 3 з шести матчів.

Зрештою по плей-оф підопічні Пеллегріні йшли більш впевнено, залишивши за бортом турніру Гент, Гімараеш, Ягеллонію та Фіорентину. Для "огіркових" це буде перший єврофінал в їх історії.

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Прогноз Favbet

Саме тому недивно, що у вирішальному матчу Ліги конференцій Бетіс буде андердогом. Підсумкова перемога клубу з Севільї оцінюється у 2,98, тоді як Челсі – у 1,41. Що ж стосується котирувань безпосередньо на основний час, то Favbet пропонує наступні коефіцієнти:

  • перемога Бетіса – 4,50
  • нічия – 3,65
  • перемога Челсі – 1,85

При цьому експерти не вірять у результативну гру. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,99, тоді як на ТМ2,5 – 1,87. Ймовірність серії пенальті дорівнює 5,75.

Головні фаворити на забитий гол:

  • Коул Палмер (Челсі) – 2,50
  • Марк Гіу (Челсі) – 3,00
  • Ноні Мадуеке (Челсі) – 3,15
  • Педру Нету (Челсі) – 3,40
  • Тарік Джордж (Челсі) – 4,00
  • Седрік Бакамбу (Бетіс) – 4,20
  • Абде Еззалзулі (Бетіс) – 4,20
  • Ентоні (Бетіс) – 4,50
  • Джейдон Санчо (Челсі) – 4,50
  • Іско (Бетіс) – 4,60
  • Хесус Родрігес (Бетіс) – 4,60

Нагадаємо, що Челсі цього сезону оформив повернення в Лігу чемпіонів, посівши четверте місце в АПЛ. Що ж стосується Бетіса, то севільці наступної кампанії гарантовано виступатимуть в Лізі Європи. Команда стала шостою за підсумками сезону в Ла Лізі.