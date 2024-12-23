Минулими вихідними в чемпіонаті Іспанії відбулись матчі 18 туру Ла Ліги. В одному з них представник країни в Лізі конференцій Бетіс приймав Райо Вальєкано, повідомляє 24 Канал.

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Допомога сиротам

У перерві зустрічі фанати севільців відзначились яскравою благодійною акцією "lluvia de peluches". В рамках неї тисячі вболівальників Бетіса одночасно закидали футбольне поле м'якими дитячими іграшками.

Відео різдвяної акції від Бетіса:

Після цієї події стюарди зібрали близько 15-ти тисяч подарунків від фанатів. Ці іграшки будуть передані дітям-сиротам, а також дітям із малозабезпечених сімей напередодні Різдва.

Варто зазначити, що Бетіс щорічно влаштовує подібну акцію в останньому домашньому матчі року. Цього разу команда не змогла підтримати переможний настрій, зігравши внічию із Райо Вальєкано.

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Через це "огіркові" опустились на 9 місце в Ла Лізі, тоді як їх суперник йде 12-им. Зазначимо, що в Лізі конференцій Бетіс вийшов у стикові матчі, де зіграє проти бельгійського Гента.