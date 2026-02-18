Поки що наша країна не здобула жодної медалі в Італії. Найближчими до успіху були санкарі, які посіли 6 місце у естафеті, повідомляє 24 Канал.

До теми Напилась води і побігла в кущі: біатлоністка з України потрапила у курйозну історію на Олімпіаді

Чи варто очікувати на медалі в біатлоні?

Втім фанати ще плекають надію бодай на одну нагороду. Черговим шансом на медаль українці можуть скористатися у біатлоні, де на середу, 18 лютого, винесена жіноча естафета.

Початок – о 15:45 за київським часом. Дівчата пробіжать чотири сегменти по 6 кілометрів. Збірна України виступить в естафеті у наступному складі:

Юлія Джима

Христина Дмитренко

Олександра Меркушина

Дарина Чалик

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на біатлон на Олімпійських ігор-2026. Шанси на перемогу України в жіночій естафеті оцінені у 1000,00. Крім того, коефіцієнт на перемогу Франції – 1,83, Швеції – 3,15, а Норвегії – 8,80.

Як Україна брала "золото" в естафеті?

Нагадаємо, що останнє українське "золото" на зимовій Олімпіаді було здобуте як раз у біатлоні. Ба більше, саме у жіночій естафеті! Правда, було це аж 12 років тому.

У 2014-му в Сочі перемогу в естафеті здобули Юлія Джима, Олена Підгрушна, а також сестри Валентина та Віта Семеренки. Символічно, що перша досі є у складі збірної України.

Які результати у України в біатлоні на ОІ-2026?

На жальа, на Олімпіаді-2026 наші біатлоністи не можуть поки зачепитися за медалі. Найкращим результатом було восьме місце, яке Україна посіла у змішаній естафеті.

Серед жінок же можна виділити хіба що 17 та 18 місця Олександри Меркушиної та Христини Дмитренко відповідно в індивідуалці. У свою чергу Юлія Джима поки максимально була 24-ю у спринті.