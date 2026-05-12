Білоруські атлети отримали повноцінний статус в олімпійскому виді спорту – до чого тут МОК

Наслідки рішення Міжнародного олімпійського комітету вплинули на ситуацію у сучасному п’ятиборстві. Представників білорусі відновили у повноцінних правах.

У вівторок, 12 травня, стало відомо, що з білоруських атлетів зняли обмеження на участь у змаганнях з сучасного п’ятиборства. Відповідну заяву опублікував офіційний сайт Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства.

Що передувало такому рішенню?

Скасування санкцій, щодо білоруських атлетів відбулась не раптово. Це сталось на фоні нещодавнього рішення Міжнародного олімпійського комітету. Днями там рекомендували федераціям з різних видів спорту поновити Білорусь у повноцінному статусі, але залишили рішення за самими організаціями.

За інформацією UIPM, наші сусіди набудуть повноправного статусу у червні, коли відбудеться етап Кубка світу у Будапешті. Тоді ж їм повернуть можливість представляти Білорусь як учасникам стартів в індивідуальній, та у командній програмі.

У травні вони ще стартуватимуть як "нейтральні" атлети. Зауважимо, що своєї національної символіки вони не матимуть під час змагань у рамках Кубка світу, які невдовзі відбудуться у болгарському місті Пазарджик.

Як на рекомендації МОК реагують інші спортивні суб’єкти?

Після публікації заяви МОК із власною позицією виступив Національний олімпійський комітет України. У НОК висловили рішуче засудження такого рішення та назвали його таким, "яке суперечить фундаментальним принципам справедливості, відповідальності та олімпійських цінностей".

Розкритикував позицію МОК і очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний. У коментарі для 24 Каналу він зазначив, що це рішення є абсурдним, оскільки недоцільно розділяти санкції на "політичні" та "спортивні".

Прокоментували олімпійські рекомендації також і у легкій атлетиці. Президент організації World Athletics Себастьян Коу заявив, що санкції щодо білоруських спортсменів залишаються в силі, поки не буде реального прогресу в мирних переговорах.

