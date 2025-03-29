Важке рішення, – непереможений український чемпіон повідомив про скасування бою

Чемпіон IBF International та WBA Continental Даніель Лапін у квітні повинен був провести поєдинок проти словака Роберта Раца. Однак за кілька тижнів до івенту бій скасували.

Під час підготовки до поєдинку Даніель Лапін отримав прикру травму. Команда боксера вирішила не ризикувати його здоров'ям та відмовилася від бою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм спортсмена.

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Лапін травмувався перед самим боєм

27-річний боксер пообіцяв швидко відновитися від ушкодження та повернутися на ринг ще сильнішим.

"Це не та новина, яку я хотів вам повідомити. Через травму мій бій 12 квітня не відбудеться. Ми з командою зробили все можливе, але здоров'я завжди в пріоритеті. Це важке рішення, але правильне.

Зараз головне – швидке відновлення. Скоро повернуся ще сильнішим. Дякую всім за підтримку", – написав Лапін.

Бій Лапіна не відбудеться / фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що бій між Даніелем Лапіним та Робертом Рацем повинен був відбутися 12 квітня у Празі на рингу концертного залу "Lucerna Hall".

До цього бою українець мав рекорд 11 перемог у 11 поєдинках. На рахунку Даніеля чотири дострокові перемоги.

Востаннє Лапін виходив на ринг в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув українець, який поколотив француза Ділана Коліна.