Попри успішне завершення, бій ледь не закінчився сенсацією. Пренга шокував публіку, двічі відправивши британського фаворита в нокдаун на перших хвилинах зустрічі, пише 24 Канал.

Критика Маліка Скотта

Американський фахівець Малік Скотт залишився вкрай незадоволений діями тренерського штабу Ентоні у кризовий момент. Цим він поділився на ютуб-каналі Ring Magazine.

Я взагалі не зрозумів, що робив кут Джошуа. Одного разу вони сказали: "Вставай! Не можна так робити". І це у поєдинку такого високого рівня з таким ризиком. Це було гірше, ніж робота кута Теофімо в поєдинку проти Шакура,

– заявив Скотт.

Поки кут Ентоні викликав запитання у експертів, головну підтримку боксер отримав від свого колишнього суперника Олександра Усика. Після двох знакових боїв у 2021 та 2022 роках український боксер та британська зірка стали близькими друзями.

Усик особисто прилетів до Саудівської Аравії, супроводжував Джошуа, запросив його до свого тренувального табору та перебував за лаштунками під час бою. Перед самим виходом на ринг камери зафіксували момент, як українець тримав Ентоні за рукавички та молився за його успіх, а після завершення зустрічі вже традиційно опублікував емоційні слова підтримки у своїх соціальних мережах.