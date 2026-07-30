Несмотря на успешное завершение, бой едва не обернулся сенсацией. Пренга поразил публику, дважды отправив британского фаворита в нокдаун в первые минуты поединка, пишет 24 Канал.

Критика Малика Скотта

Американский эксперт Малик Скотт остался крайне недоволен действиями тренерского штаба Энтони в кризисный момент. Об этом он рассказал на ютуб-канале Ring Magazine.

Я вообще не понял, что делал угол Джошуа. Однажды они сказали: "Вставай! Так делать нельзя". И это в поединке такого высокого уровня с таким риском. Это было хуже, чем работа угла Теофимо в поединке против Шакура,

– заявил Скотт.

Пока угол Энтони вызывал вопросы у экспертов, главную поддержку боксер получил от своего бывшего соперника Александра Усика. После двух знаковых боев в 2021 и 2022 годах украинский боксер и британская звезда стали близкими друзьями.

Усик лично прилетел в Саудовскую Аравию, сопровождал Джошуа, пригласил его в свой тренировочный лагерь и находился за кулисами во время боя. Перед самым выходом на ринг камеры запечатлели момент, когда украинец держал Энтони за перчатки и молился за его успех, а после завершения поединка, как уже стало традицией, опубликовал эмоциональные слова поддержки в своих социальных сетях.