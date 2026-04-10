Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов: чи можна подивитися бій в Україні

Очікуване повернення Тайсона Ф'юрі у профі-ринг відбудеться у поєдинку проти росіянина Арсланбека Махмудова. Вечір боксу прийматиме "Тоттенгем Хотспур Арена" у Лондоні.

Транслятором події виступить стримінгова платформа Netflix, що не так часто трапляється у світі боксу.

Дивіться також Українці вболіватимуть за Ф'юрі: Тайсон повертається в ринг боєм з росіянином

Як подивитися бій Ф'юрі – Махмудов 11 квітня?

Netflix вже давно офіційно працює в Україні, тож перегляд вечора боксу у британській столиці доступний усім власникам переплати.

Базовий тариф з рекламою в Україні коштує 5 євро на місяць. За перегляд у якості Full HD без реклами потрібно заплатити 7,5 євро. Преміум-тариф з можливістю увімкнути 4К та дивитися одразу на 4 пристроях – 10 євро.

Застосунок Netflix доступний на мобільних пристроях, смарт-телевізорах та комп'ютерах.

Очікується, що Ф'юрі і Махмудов вийдуть на ринг 11 квітня не раніше 23:45 за київським часом.

Чому бій Ф'юрі – Махмудов важливий?