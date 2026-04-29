Боксеру з Росії зарахували перемогу після масової бійки у скандальному бою
- Російський боксер Сергій Горохов здобув перемогу над турецьким боксером Емірханом Калканом.
- Зустріч завершилась масовою бійкою за участі фанатів.
Минулими вихідними у Туреччині відбулась скандальна подія за участі російського спортсмена. Боксер Сергій Горохов опинився в епіцентрі масової бійки.
Подія відбулась 25 квітня в місті Трабзон. Росіянин вийшов на ринг проти місцевого боксера Емірхана Калкана, якого вважають одним з головних талантів турецького боксу, повідомляє РИА Новости.
Чи зарахували перемогу Горохову?
Горохов здобув перемогу над Калканом, але при цьому під час поєдинку його представники поводилися провокативно. Вони демонстрували непристойні жести та цькували суперника.
У підсумку це спричинило масову бійку, через що розповсюдились чутки про анулювання результату бою. Проте ЗМІ повідомляють, що підсумок поєдинку залишився в силі.
Цю інформацію підтвердили в Турецькій комісії професійного боксу. Ба більше, організація має намір застосувати санкції до Емірхана Калкана, аж до відсторонення від спорту на певний період.
У нашому житті було багато бійок, але такої ще ніколи не було. Найголовніше, що у нас є пояс. Їх зірка, яка всіх била, опинилася на підлозі. Російський бомбардир зарядив свою коронну гармату. Я не знаю, на що вони розраховували,
– заявляв Горохов в інтерв'ю gazeta.press.
Нагадаємо, що ситуація остаточно вийшла з-під контролю після фіналу бою. До рингу кинулися глядачі, а також представники обох команд. У хід пішли кулаки, ноги та пластикові стільці.
Охорона не змогла одразу зупинити натовп. Перемога над Калканом зробила Горохова чемпіоном світу за версією UBO. Раніше 36-річний росіянин вже здобував пояс WBC International.
Санкції проти Росії у спорті: що відомо
- З 2022 року проти країни-терористки стали застосовувати санкції в міжнародному спорті. Причиною став початок повномасштабної війни в Україні.
- Росіян відсторонили від участі в офіційних турнірах майже у всіх командних видах спорту відсторонені. При цьому індивідуальним атлетам залишили можливість змагатися в нейтральному статусі.
- Для участі у турнірах вони мають довести свою непричетність до військових структур своєї країни. Також спортсмени мають не бути залученими у підтримці війни. На жаль, останнім часом деякі федерації почали знімати бан з Росії.