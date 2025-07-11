Усик – Дюбуа: коли відбудеться найбільш очікувана боксерська подія року

Олександр Усик у 2024 році став королем хевівейту, двічі здолавши до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Вже зовсім скоро українець знову повернеться на ринг.

Він спробує втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього українському боксеру треба буде здолати володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Коли відбудеться реванш Усик – Дюбуа

Вони вийдуть на ринг 19 липня. Поєдинок зіркових супертяжів відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Грандіозний вечір боксу стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого буде головний бій, який має розпочатися не раніше 23:30.

Зазначимо, що це буде вже друге очне протистояння між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Вперше вони билися в серпні 2023 року й тоді українець нокаутував британця у дев'ятому раунді, захистивши титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Відеоогляд першого бою Усик – Дюбуа

Довідка. Олександр Усик на професійному рівні провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги. В активі британця 24 битви – 22 звитяги та дві поразки.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано відео з підбіркою брутальних нокаутів Даніеля Дюбуа, який є одним з найкращих панчерів сучасності.