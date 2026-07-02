Усик і Кличко можуть провести бій: у Британії озвучили деталі

Олександр Усик нещодавно оголосив, що звільняє всі свої чемпіонські пояси, чим породив чутки про можливе завершення кар'єри. Сам боксер також натякнув на це, заявивши, що попереду в нього залишився "останній танець".

Промоутер Олександр Красюк поділився в своєму інстаграм спільною світлиною з Володимиром Кличком. Цей допис багато хто розцінив як натяк на можливе повернення легендарного чемпіона на професійний ринг.

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Хто може стати суперником Усика?

Колишній британський боксер Спенсер Олівер висловив несподіване припущення щодо наступного суперника Усика. Про це він розповів на ютуб-каналі TalkSPORT Boxing.

На думку Олівера, одним із можливих варіантів міг би стати ексчемпіон світу Володимир Кличко, який раніше заявляв про бажання повернутися в ринг.

Можливість побитися з Деонтеєм Вайлдером і закрити питання з цією ерою була б цікавою, але через спад у кар'єрі Вайлдера комерційної цінності там уже може не бути. Я скажу, що це міг би бути Володимир Кличко,

– зазначив Олівер.

Британець також звернув увагу на недавню публікацію промоутера Красюка, який натякнув на "щось велике", що, на думку Олівера, може бути пов'язано з поверненням Кличка.

Може відбутися ще один, останній танець – проти Олександра Усика. Ми знаємо, що вони обидва хочуть підтримати Україну та подарувати своїм людям трохи надії. Саме тому я припускаю, що це міг би бути Володимир Кличко,

– сказав він.

Олівер також нагадав, що Усик раніше говорив про намір провести ще кілька поєдинків, а Кличко не приховував бажання повернутися в бокс і спробувати побити рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі.

Водночас ексбоксер не виключив, що потенційне протистояння Усика та Кличка могло б відбутися у форматі виставкового бою.

Це може бути щось на кшталт виставкового поєдинку, але це реальна можливість. Ніколи її не виключайте,

– підсумував Олівер.

Які причини проведення бою Усик – Кличко?

Усик оголосив у відео-зверненні, що відмовляється від усіх своїх чемпіонських поясів, зробивши їх вакантними. Водночас боксер підкреслив, що не завершує професійну кар'єру і планує провести щонайменше ще один бій, який назвав своїм "останнім танцем". За словами Усика, рішення звільнити титули дасть шанс іншим претендентам поборотися за чемпіонські пояси.

Тим часом промоутер Красюк заінтригував уболівальників спільним фото з Кличком. Головною деталлю публікації став загадковий англомовний підпис: "Something big is coming" ("Наближається щось велике").

Раніше Кличко не приховував бажання повернутися в ринг, щоб стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Наразі цей рекорд належить Джорджу Форману, який завоював чемпіонський титул у 45-річному віці.

Чи відбудеться бій Кличка проти Усика?

Кличко неодноразово наголошував, що офіційний поєдинок з Усиком для нього неприйнятний. За його словами, він не хоче бачити бій між двома українськими боксерами, адже керується принципом національної єдності.

Свого часу брати Клички пообіцяли матері ніколи не виходити один проти одного на ринг. Хоча Усик не є родичем Володимира, той дотримується схожої позиції й щодо нього, вважаючи, що земляки не повинні змагатися між собою в такому форматі.