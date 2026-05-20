Скільки коштує подивитися онлайн бій Усик – Верховен

Вболівальники українського боксу чекали на повернення Олександра Усика в ринг з липня 2025 року. Після завоювавння третього за кар'єру абсолютного чемпіонства українець несподівано прийняв виклик від професійного кікбоксера.

Нідерландець Ріко Верховен до цього провів лише один двобій за правилами боксу. Тепер він спробує відібрати в Усика пояс WBC, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Усик і Верховен вперше поговорили віч-на-віч: що сказали бійці

Де та коли відбудеться бій Усик – Верховен?

Поєдинок новить назву "Слава у Гізі", оскільки вперше чемпіонський бій у хевівейті прийматиме Єгипет. Арена бою буде розташована просто поряд з тисячолітніми пірамідами, які слугували гробницям для єгипетських фараонів.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня, у суботу. Вихід в ринг українця та нідерландця очікується не раніше 23 години.

Хто транслює поєдинок Усик – Верховен?

Глобальним транслятором виступає компанія DAZN, яка застосовує до бою систему pay-per-view: щоб переглянути спортивну подію, потрібно не лише мати підписку на платформу, але й окремо сплатити доступ до контенту, включно з пресконференцією боксерів та церемонією зважування, які відбудуться напередодні.

За перегляд через DAZN потрібно буде заплатити 913 гривень.

В Україні транслятором виступатиме ОТТ-платформа Київстар ТБ. Перегляд бою буде доступним для тих користувачів, які мають підписку Преміум HD, вартість якої складає 200 гривень на місяць. Спеціально для поєдинку Усик – Верховен на платформі створили окремий канал. Київстар ТБ доступний на мобільних пристроях, Смарт-ТВ та персональних комп'ютерах у браузері.