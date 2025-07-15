Бійці ЗСУ зібрали майже 500 тисяч на благодійному футбольному турнірі в Німеччині

В Мюнхені пройшов футбольний захід для українських воїнів за участі наших земляків з різних країн. Завдяки цьому турніру 3–ій прикордонний загін імені Євгенія Пікуса отримав кошти на закупівлю дронів та засобів РЕБ.

Німці продовжують активно допомагати Україні у війні проти росіян. Спорт не залишається осторонь цієї проблеми. Днями у Мюнхені був проведений благодійний аматорський турнір з футболу, повідомляє 24 Канал з посиланням на FC Ukrajina Munchen.

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Як пройшов благодійний турнір?

Захід відбувся з нагоди 15-річчя створення клубу Ukraine Munchen. Його метою був збір коштів для потреб Збройних сил України. Організаторам вдалось зібрати 430 тисяч гривень.

У змаганні взяли участь взяли участь дев'ять команд з українців, що проживають в Україні, Німеччині, Швейцарії та Австрії. Турнір став ювілейним 15-им в історії.

Його переможцем став клуб "Помста", який складається з бійців 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Бійцям спеціально надали відпустку для участі у благодійному турнірі в Мюнхені.

Фото з благодійного турніру у Мюнхені:

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Саме для їх загону і збирали вище зазначені кошти. Вони будуть використані для придбання дронів та засобів РЕБ. Срібні медалі турнірі дістались команді SKV Ukraina Wien, а бронзові – FC Ukraine München.

Зрештою організатори подякували всім небайдужим за допомогу Україні та чітку і принципову позицію. Нагадаємо, що у травні у Києві пройшов другий Всеукраїнський турнір з ампфутболу.