Немцы продолжают активно помогать Украине в войне против россиян. Спорт не остается в стороне от этой проблемы. На днях в Мюнхене был проведен благотворительный любительский турнир по футболу, сообщает 24 Канал со ссылкой на FC Ukrajina Munchen.

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Как прошел благотворительный турнир?

Мероприятие состоялось по случаю 15-летия создания клуба Ukraine Munchen. Его целью был сбор средств для нужд Вооруженных сил Украины. Организаторам удалось собрать 430 тысяч гривен.

В соревновании приняли участие девять команд из украинцев, проживающих в Украине, Германии, Швейцарии и Австрии. Турнир стал юбилейным 15-ым в истории.

Его победителем стал клуб "Месть", который состоит из бойцов 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Бойцам специально предоставили отпуск для участия в благотворительном турнире в Мюнхене.

Фото с благотворительного турнира в Мюнхене:

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Именно для их отряда и собирали вышеуказанные средства. Они будут использованы для приобретения дронов и средств РЭБ. Серебряные медали турнире достались команде SKV Ukraina Wien, а бронзовые – FC Ukraine München.

В конце концов организаторы поблагодарили всех неравнодушных за помощь Украине и четкую и принципиальную позицию. Напомним, что в мае в Киеве прошел второй Всеукраинский турнир по ампфутболу.