Легендарный Андрей Шевченко, несомненно, является лучшим футболистом в истории Украины. Нападающий построил сверхуспешную карьеру игрока, зажигая за Динамо, Милан и Челси.

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Успешный тренер

Где сейчас находится Андрей Шевченко? После завершения карьеры уроженец Киевщины попробовал себя в политике. Впрочем после неудачного опыта сосредоточился на футболе и остается в нем до сих пор.

На Евро-2016 Шевченко поехал ассистентом Михаила Фоменко. А после провала на турнире сам возглавил национальную команду. Ставка на Андрея Николаевича получилась успешной, под его руководством сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020.



Андрей Шевченко на Евро-2020 / фото Getty Images

После того турнира Шевченко покинул пост наставника, а его отношения с тогдашним главой Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко испортились.

Начало полномасштабной войны

Сам Шевченко вернулся в Лондон, где проживает его жена с четырьмя детьми. После начала полномасштабной войны в Украине Андрей Николаевич включился в информационном поле и стал освещать на мировую аудиторию ужасные реалии жизни с его Родины.

18 мая 2022 года Шевченко стал амбассадором проекта UNITED24, основанного президентом Украины. А через полтора года, в сентябре 2023-го, Владимир Зеленский назначил экс-футболиста своим внештатным советником.

Президент УАФ

После этого Шевченко стал чаще приезжать в Украину, хотя основным местом его жизни остается Лондон. Очередное важное событие в жизни Андрея Николаевича произошло 25 января 2024 года.



Андрей Шевченко возглавил УАФ в начале 2024 года / фото УАФ

В этот день он был избран президентом УАФ. С тех пор Шевченко периодически бывает на родине, но при этом больше светится на зарубежных событиях в роли представителя Украины.

Речь о Конгрессах ФИФА и УЕФА, а также игры сборных Украины. В начале 2025 года Андрей Шевченко сообщил, что он остается резидентом Великобритании.

По данным СМИ, это означает, что он должен находиться в этой стране минимум 180 дней в году (около полугода). Тем не менее, Шевченко продолжает выполнять свои обязанности председателя УАФ, хотя во многих случаях делает это дистанционно.

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Когда Шевченко в последний раз был в Украине? В 2025 году Андрей Николаевич как минимум дважды был в Украине. В феврале он проводил Исполком УАФ, а в конце апреля – Конгресс УАФ.

При этом в мае на награждении Шахтера Кубком Украины и Динамо – трофеем УПЛ Шевченко присутствовал не был. В то же время Андрей Николаевич посещал Парагвай, где проходил Конгресс ФИФА.