Легендарний Андрій Шевченко, безсумнівно, є найкращим футболістом в історії України. Нападник побудував надуспішну кар'єру гравця, запаливши за Динамо, Мілан та Челсі.

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Успішний тренер

Де зараз перебуває Андрій Шевченко? Після завершення кар'єри уродженець Київщини спробував себе у політиці. Втім після невдалого досвіду зосередився на футболі та залишається у ньому досі.

На Євро-2016 Шевченко поїхав асистентом Михайла Фоменка. А після провалу на турнірі сам очолив національну команду. Ставка на Андрія Миколайовича вийшла успішною, під його керівництвом збірна України дійшла до чвертьфіналу Євро-2020.



Андрій Шевченко на Євро-2020 / фото Getty Images

Після того турніру Шевченко залишив посаду наставника, а його стосунки із тодішнім головою Української асоціації футболу Андрієм Павелком зіпсувались.

Початок повномасштабної війни

Сам Шевченко повернувся до Лондона, де проживає його дружина з чотирма дітьми. Після початку повномасштабної війни в Україні Андрій Миколайович увімкнувся в інформаційному полі та став висвітлювати на світову аудиторію жахливі реалії життя з його Батьківщини.

18 травня 2022 року Шевченко став амбасадором проєкт UNITED24, заснованого президентом України. А за півтора року, у вересні 2023-го, Володимир Зеленський призначив ексфутболіста своїм позаштатним радником.

Президент УАФ

Після цього Шевченко став частіше приїжджати в Україну, хоча основним місцем його життя залишається Лондон. Чергова важлива подія у житті Андрія Миколайовича сталась 25 січня 2024 року.



Андрій Шевченко очолив УАФ на початку 2024 року / фото УАФ

Цього дня він був обраний президентом УАФ. З того часу Шевченко періодично буває на Батьківщині, але при цьому більше світиться на закордонних подіях в ролі представник України.

Мова про Конгреси ФІФА та УЄФА, а також ігри збірних України. На початку 2025 року Андрій Шевченко повідомив, що він залишається резидентом Великої Британії.

За даними ЗМІ, це означає, що він має перебувати у цій країні мінімум 180 днів на рік (близько півроку). Тим не менш, Шевченко продовжує виконувати свої обов'язки голови УАФ, хоча в багатьох випадках робить це дистанційно.

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Коли Шевченко востаннє був в Україні? У 2025 році Андрій Миколайович як мінімум двічі був в Україні. У лютому він проводив Виконком УАФ, а наприкінці квітня – Конгрес УАФ.

При цьому у травні на нагородженні Шахтаря Кубком Україні та Динамо – трофеєм УПЛ Шевченко присутній не був. В той же час Андрій Миколайович відвідував Парагвай, де проходив Конгрес ФІФА.