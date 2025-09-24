Блохін пояснив, чому не покарав Шевченка, який самовільно покинув поле із вибитими зубами
- Олег Блохін не покарав Андрія Шевченка за самовільне покидання поля після вибивання зубів у матчі проти Північної Македонії, вважаючи ситуацію неконтрольованою.
- У товариському матчі сезону-2003/2004 Україна програла Північній Македонії з рахунком 0:1, єдиний гол забив Горан Ставревський.
Колишній наставник збірної України та київського Динамо Олег Блохін пригадав матч проти Північної Македонії. Наставник розповів про момент, як нападнику "синьо-жовтих" Андрію Шевченку вибили зуби.
Андрій Шевченко завалився на газон після боротьби із Міланом Стояновським у центрі полі та закривавлений самовільно покинув поле. Олег Блохін відверто розповів, чому ніяк не відреагував на такий вчинок нападника збірної України, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.
Читайте також Та пішли ви, – Блохін пригадав кумедний момент з чемпіонату світу-2006
Як Блохін прокоментував інцидент із Шевченком у матчі проти Північної Македонії?
До слова, на шляху до роздягальні Шевченко ще й скинув із себе футболку. Тодішній наставник "синьо-жовтих" назвав таку ситуацію неконтрольованою та виправдав форварда.
Є неконтрольовані ситуації. Особливо коли тобі на футбольному полі вибивають зуби. Ну зняв футболку, що ти йому скажеш. Підіймати футболку?
– сказав Блохін.
На момент цього демаршу Шеви Україна мінімально поступалась супернику 0:1, а до кінця першого тайму залишилось лише 20 секунд. Тоді замість Шевченка на полі з'явився Олександр Косирін.
Пізніше форвард Мілана побідкався на неспортивну поведінку суперника в його сторону протягом усього тайму. Також Шевченко не розумів, чому суддя ніяк не відреагував на цю боротьбу, після якої у нього два передні зуби пішли усередину.
Відзначимо, що та товариська гра сезону-2003/2004 так і закінчилась мінімальною перемогою македонців 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Горан Ставревський.
Як Україна грала проти Північної Македонії?
- У своїй історії Україна сім разів грала проти Північної Македонії (дані Transfermarkt).
- Вперше це було якраз у сезоні-2003/2004, коли збірні розписали нульову нічию.
- "Синьо-жовті" вперше переграли цього суперника у кваліфікації Євро сезону-2014/2015 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Сергій Сидорчук.
- Загалом Україна має майже ідеальну статистику проти цього опонента – 5 перемог, одна нічия та одна поразка.
- Востаннє ці збірні грали між собою у кваліфікації Євро-2022/2023.