Український боксер Богачук у запеклому бою здолав росіянина Бутаєва

У ніч з 1 на 2 лютого в американському Лас-Вегасі відбулося шоу боксу Zuffa Boxing 2. Його провели на арені "Meta Apex".

В одному з боїв, зокрема, зустрілися колишній тимчасовий чемпіон світу Сергій Богачук і росіянин Раджаб Бутаєв. Це був рейтинговий поєдинок у середній ваговій категорії, інформує 24 Канал.

Читайте також Від дружби до бізнесу: чому Усик припинив співпрацю з Красюком після 12 років

Як минув бій Богачук – Бутаєв?

Суперник українця з початку битви заволодів ініціативою. Він завдавав важких ударів по корпусу, комбінував і непогано рухався на ногах, на що Сергій відповів підвищенням темпу.

Бутаєв поступався у швидкості уродженцю Вінниці, який протягом усього поєдинку намагався нав'язати росіянину близьку дистанцію. Він активно використовував правий джеб, що й принесло йому успіх.

У дуже видовищному та близькому бою український боксер усе ж таки вирвав перемогу роздільним рішенням суддів. За підсумками десяти раундів вони віддали перевагу Сергію – 96:94, 96:94, 94:96.

Оголошення результату бою Богачук – Бутаєв: дивіться відео

До слова. Для Бутаєва поразка у протистоянні з українцем стала лише другою у професійній кар'єрі. Також у його активі є 16 перемог.

Зазначимо, що це лише третій бій, у якому вінничанин здолав свого опонента не достроково. Також під час цього шоу боксу бився 38-річний Олександр Гвоздик, який зазнав поразки нокаутом від боснійця Радівоє Калайджич у сьомому раунді.

Що відомо про кар'єру Богачука?