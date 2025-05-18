Богачук у конкурентному бою здолав непоступливого американця

У ніч з 17 на 18 травня в американському місті Коммерс відбулося шоу UFC Fight Pass. Його головною подією стала битва Сергія Богачука проти Майкла Фокса.

Боксери першої середньої ваги провели на ринзі всі регламентовані десять раундів. Українець вважався беззаперечним фаворитом, проте американець зміг нав'язати йому гідну боротьбу, повідомляє 24 Канал.

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Як минув бій

Уродженець Вінниці зі старту заволодів перевагою. У перших раундах він декілька разів притискав свого суперника до канатів, завдаючи непоганих комбінацій ударів.

Ближче до середини поєдинку Майкл Фокс почав дещо вирівнювати ситуацію, завдяки активній роботі ніг. Американець намагався тримати Сергія Богачука на дистанції, проте у пресингу та роботі рук перевага все ж залишалася за українцем, який забирав більшість раундів.

В останній 3-хвилинці Богачук побував на канвасі, але рефері зарахував це як поштовх, тому не зафіксував нокдаун. Врешті-решт, українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів – 97:93, 97:93, 98:92.

До слова. Це був 28-й бій для українця на професійному рівні. У них він тріумфував 26 разів, з яких 24 – достроково.

Нагадаємо, що раніше Сергій Богачук висловив бажання побитися з росіянином Бахрамом Муртазалієвим, який володіє чемпіонським поясом IBF.