Сергій Богачук та Верджил Ортіс зустрілися на рингу 10 серпня 2024 року. На кону стояв титул "тимчасового" чемпіона за версією WBC, яким володів українець, пише 24 Канал.

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Бій за участю Богачука визнано найкращим

Боксери влаштували справжній трилер. Богачук відправив суперника у нокдаун, але у підсумку поступився у рівному поєдинку. Тоді судді віддали перемогу американцю.

Саме цей бій видання The Sweet Science визнало найкращим у 2024 році.

"Починаючи з першого гонгу, боксери били один одного, не шкодуючи сил. У восьмому раунді Богачук відправив суперника в нокдаун, влучивши лівим хуком. Ортіс одразу піднявся на ноги, але ніхто не сперечався, що це був законний нокдаун, і було зрозуміло, що американець тепер програє на записках суддів.

Розуміючи всю ситуацію, Вірджіл намагався забрати останні чотири раунди. Ці раунди були наповнені драмою. Щоразу, коли здавалося, що українець ось-ось упаде, Богачук продовжував стояти на ногах і відповідати небезпечними атаками.

Зрештою Ортіс здобув перемогу рішенням більшості суддів - 113:113 та 114:112 (двічі).

Журналіст Браян Кемпбелл назвав бій миттєвою класикою. За даними CompuBox, Ортіс і Богачук разом завдали неймовірних 1579 ударів", – йдеться у звіті видання.

Відеоогляд бою Богачук – Ортіс

Нагадаємо, що Сергій Богачук вже закрив поразку від Ортіса. Українець в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі побив британця Ішмаеля Девіса. Завдяки ефектній перемозі Сергій став претендентом на пояс WBC у першій середній вазі, яким володіє Себастіан Фундора.

Зазначимо, що під час професійної кар'єри Богачук здобув 25 перемог у 27 поєдинках, в тому числі 24 – нокаутом. У двох боях українець зазнав поразок.