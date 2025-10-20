Вихованець Шахтаря забив черговий гол за Баварію: переможне відео
- Богдан Оліченко, вихованець Шахтаря, забив гол за юнацьку команду Баварії U-19 у матчі проти Унтерхахінга, збільшивши перевагу команди до 2:4.
- Оліченко перейшов до Баварії у 2022 році, його контракт діє до 2027 року, і він має досвід гри за збірну України U-17.
Українські футболісти феєрять не лише дорослому європейському футболі. Півзахисник Богдан Оліченко забив у юнацькому чемпіонаті Німеччини.
18-річний півзахисник забив за юнацьку команду мюнхенської Баварії U-19. Богдан Оліченко відзначився голом у 9-му турі проти Унтерхахінга, пише 24 Канал.
Варте уваги Лунін несподівано може зіграти за Реал у Лізі чемпіонів: що сталося з Куртуа
Як забив Оліченко за Баварію U-19?
Українець оформив останній гол мюнхенців у ворота господарів, збільшивши перевагу Баварії на табло до 2:4. Український легіонер потужним ударом поцілив у нижній дальній кут воріт Унтерхахінга на 78-й хвилині зустрічі.
Відео голу Оліченка
Відзначимо, що Оліченко в останніх 5-ти матчах в усіх турнірах забив чотири голи.
Що відомо про Богдана Оліченка?
- Вихованець донецького Шахтаря, який у 2022-му році перейшов у структуру мюнхенської Баварії.
- Торік перейшов з команди U-17 у U-19.
- Його контракт з німецьким грандом розрахований до 30 червня 2027 року (дані Transfermarkt).
- Його порівнюють із хорватською зіркою футболу Лукою Модрічем. Все через його зачіску та оригінальну гру у центрі поля.
- Має за своєю спиною 5 матчів за збірну України U-17.
До слова, інший український легіонер у Європі Іван Желізко забив дивовижний гол зі штрафного у матчі польської Екстракляси між П'ястом та Лехією.