Український футболіст Богдан Попов став одним з відкриттів на старті сезону 2025-2026. 18-річний гравець забив кілька голів за клуб Емполі, що виступає у другому за силі чемпіонаті Італії.

Попов забив відразу 4 голи в перших трьох матчах за Емполі, після чого футболіста почали часто згадувати. Відомий блогер та експерт з італійського футболу Юрій Шевченко розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу про несподіваний зліт Попова..

Що чекає на Богдана Попова?

Минулого сезону команда вилетіла з Серії А і тепер намагається повернутися в еліту італійського футболу. Проте відсутність серйозних трансферів дозволила клубу підтягнути з академії Попова.

"Італійські медіа називали Богдана Попова "новим Шевченком". Як і будь-які медіа, вони люблять перебільшувати та занадто емоційно реагувати на якісь події. Так само швидко забувають про нещодавніх героїв. Про Попова багато говорили два тижні тому, але він не забиває вже три матчі, тож журналісти заспокоїлися", – сказав Юрій.

Чотири голи за три матчі на старті Серії В – дійсно видатний здобуток, ще й у 18 років. Богдану дуже пощастило, що Емполі вилетів. Склад повністю змінився, керівництво вирішило обмежити інвестиції. Саме тому бомбардир з молодіжки потрапив до першої команди. В Серії А такого не сталося б ніколи. Попов – надто молодий та ще не до кінця сформований фізично, сирий. Цей шанс грати для нього – видатний, бо він вже отримує досвід серед дорослих,

– вважає експерт.

Справді, після триматчевої результативної серії українець перестав забивати. А на останню гру Серії В проти Каррарезе Попов не потрапив в основу та вийшов лише на 71-й хвилині.

Його команді не вдалось вирвати перемогу (2:2). Юрій Шевченко вважає, що в подальшому голи Богдана будуть рідкістю. Для того, щоб опинитися в клубі Серії А, Попову необхідно ще довго працювати.

"Його голи – не той випадок, коли тренер бачить, що нападник дає гарантії. Богдан мінімально залучений в гру, він ще недостатньо добре взаємодіє з командою. Це стосується всіх гравців Емполі, бо команду зібрали влітку. Він не вміє сам створювати собі моменти, а чекає на паси, переважно навіси, бо зріст дозволяє вигравати другий поверх", – прокоментував блогер.

Я маю великі сумніви, що до кінця сезону у Попова буде хоча б 10 голів в Серії В. Це звучить якось песимістично, але зараз важливо реально оцінювати ситуацію. Попов – юнак, який десь навіть випадково отримав можливість грати на досить високому рівні. Йому ще треба багато чого навчитися та банально вирости. Ці голи допоможуть стати впевненішим в собі, але варто почекати ще декілька років,

– резюмував Шевченко.

Що відомо про Богдана Попова?