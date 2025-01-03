Цими вихідними в чемпіонаті Англії відбудуться матчі 20 туру сезону 2024-2025. Особлива увага українців буде прикута до суботнього бою між Борнмутом та Евертоном, повідомляє 24 Канал. Гра стартує 4 грудня о 17:00 за київським часом.

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Битва українців

У складі обох команд виступають представники збірної України. Ба більше, обидва є залізобетонними гравцями основи своїх клубів. Лише травми можуть завадити Віталію Миколенку не вийти в старті Евертона.

Цього сезону лівий захисник відіграв 16 матчів за "ірисок", оформивши шість кліншитів. Втім команду знову лихоманить, що не дає їй можливості боротися за високі цілі. Мерсисайдці аж 16-ті та всього на два бали випереджають зону вильоту.

А ось справи Іллі Забарного у Борнмуті виглядають куди краще. Нехай у центрбека і менше "сухих" матчів ніж у Миколенка (4), але його команда стає одним з відкриттів сезону.

"Вишні" вже встигли здолати Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Манчестер Юнайтед. Наразі команда Іраоли йде аж на 7 місці, всього в одному балі від єврокубкової зони.

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Борнмут не програє вже сім матчів поспіль і до цієї гри підходить фаворитом. Перемога "вишень" оцінюється в 1,78, тоді як Евертона – у 4,65. На нічию виставлений коефіцієнт 3,80.

При цьому матч очікується доволі результативним. Ймовірність "тотал більше 2,5" складає 1,85, тоді як ТМ2,5 – 2,02. Шансів для гравців збірної Україн оформити кліншит вкрай мало – 5,00 на "сухий матч" Миколенка та 2,51 на кліншит Забарного.

Воно і недивно, адже за всю історію свого протистояння команди лише у п'яти з 20-ти матчів забили менше трьох голів. При цьому нічия фіксувалась лише двічі.

Перший матч команд у поточному сезоні ознаменувався неймовірним камбеком Борнмута. "Іриски" вели в рахунку 2:0, але гості забили тричі після 87 хвилини та святкували перемогу.