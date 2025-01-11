Борнмут розтрощив суперника із Чемпіоншипа, забивши п'ять голів у Кубку Англії

Борнмут демонструє чудову гру у поточному сезоні Англійської Прем'єр-ліги. "Вишням" випала нагода продемонструвати свої збідності у Кубку Англії.

Борнмут – Вест Бромвіч 5:1

Голи: Клюйверт 27, Уаттара, 34, 44, Семенйо, 47, Джеббісон 90+2 – Тейлор, 14

Сьогодні, 11 січня, відбувся матч третього кола Кубка Англії сезону-2024/2025. Борнмут вдома приймав гостей з Чемпіоншипа – Вест-Бромвіч, повідомляє 24 канал.

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Борнмут швидко закрив питання переможця

Перший тайм Забарний і компанія розпочали досить невдало. Вест Бромвіч першим відкрив рахунок у кубковому поєдинку на 14-й хвилині завдяки зусиллям Калеба Тейлора.

Однак "дрозди" швидко втратили свою перевагу у рахунку. Лівий вінгер Борнмута Джастін Клюйверт на 27-й хвилині першого тайму відновив паритет у грі.

Згодом Данго Уаттара забив на 34-й хвилині та збільшив рахунок на користь "вишень", а під кінець тайму буркінієць відзначився дублем, закривши питання переможця у поєдинку.

Насипали повний горщик голів

Другий тайм розпочався під контролем Борнмута. Що дозволило "вишням" забити швидкий м'яч.

Голом відзначився англо-ганський нападник Антуан Семенйо. У підсумку рахунок став зовсім розгромним – 4:1 на користь Борнмута.

"Вишні" розуміли, що справу вже зроблено та не поспішали вперед. Гравці спокійно контролювали м'яч, щоб довести гру до логічного завершення.

Під завісу другої половини кубкового поєдинку в Англії Борнмут остаточно добив Вест-Бромвіч. У компенсований час голом відзначився Деніел Джеббісон – 5:1.

У підсумку Борнмут впевнено крокує у наступний раунд Кубка Англії сезону-2024/2025. Український захисник "вишень" Ілля Забарний відіграв увесь матч, показавши надійну роботу в обороні.