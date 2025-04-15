Боруссія Дортмунд – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Німецька Боруссія та іспанська Барселона зіграють матч–відповідь в рамках плей-оф Ліги чемпіонів 15 квітня 2025 року. Трансляцію гри в Дортмунді можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У вівторок, 15 квітня, в Лізі чемпіонів 2024-2025 відбудуться два чвертьфінальних матчі. Один із них пройде у Дортмунді, де місцева Боруссія зійдеться із Барселоною, повідомляє 24 Канал.

До теми Барселона однією ногою у півфіналі Ліги чемпіонів: чи зможуть каталонці знову принизити Боруссію

Барса on fire

Команда Ганса-Дітера Фліка де-факто вирішила питання проходу в наступну стадію у першій зустрічі. Барселона забила "джмелям" чотири "сухих" голи вдома. Дубль оформив Левандовський, ще по м'ячу на рахунку Рафіньї та Ямаля.

Таким чином Дортмунду треба хіба що повірити в диво. Лише перемога у чотири м'ячі переведе зустріч в екстратайми, у що мало віриться. Лише раз за всю історію Ліги чемпіонів команда відігралась після 0:4 у першій грі.

У 2017-му саме Барселоні це вдалось у дуелі з ПСЖ, вдома каталонці тріумфували 6:1. Зараз же у Боруссії буде змога гучно грюкнути дверима на прощання, тоді як для гостей – можливість покращити статистику для своїх лідерів.

До прикладу, Левандовський має вже 105 голів у Лізі чемпіонів, відстаючи лише від Мессі та Роналду. Крім того поляк разом із Рафіньєю б'ються за звання топ-бомбардира цього сезону. Роберт оформив вже 11 м'ячів, тоді як бразилець – 12.

Читайте також Барселона встановила історичний клубний рекорд після розгрому в Лізі чемпіонів

Де дивитися

Матч Боруссія Дортмунд – Барселона онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 15 квітня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Боруссія Дортмунд – Барселона. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами