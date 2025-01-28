Боруссія Д – Шахтар: де та коли дивитися вирішальний матч Ліги чемпіонів

Дортмундці приймуть донеччан вже у статусі учасника плей-оф ЛЧ. Для проходження у наступну стадію Шахтарю доведеться сподіватися на збіг чотирьох обставин.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 настала черга останнього туру основного етапу, який пройде 29 січня. Увага українських вболівальників буде прикута до Дортмунда, де місцева Боруссія прийматиме Шахтар, повідомляє 24 Канал.

До теми Шахтар майже втратив шанси на плей-оф Ліги чемпіонів: чого чекати від матчу з кризовою Боруссією

Де дивитися

Матч Боруссія – Шахтар онлайн буде показаний в Україні на ОТТ-платформі Megogo (канал "Megogo Футбол Перший"). Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

За годину до цього, о 20:50, розпочне свою роботу аналітична студія, в якій ведучі та експерти обговорять всі аспекти звітного матчу. А на сайті 24 Каналу відбудеться текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія – Шахтар.

Становище команд

Відзначимо, що "гірники" мають примарні шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Підопічні Маріно Пушича йдуть на 27-му місці, у трьох балах позаду прохідної зони.

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Для виходу в наступну стадію Шахтарю треба перемагати Боруссію та робити це із якомога більшим рахунком. Окрім цього, донеччанам потрібне виконання ще трьох умов у паралельних іграх:

непрограш Мілана на полі Динамо Загреб

непрограш Брюгге на виїзді проти Манчестер Сіті

перемога ПСЖ над Штутгартом з різницею у 4 і більше голів

У свою чергу Боруссія вже забезпечила собі місце у плей-оф та має на меті поборотися за прямий вихід в 1/8 фіналу. Наразі німці 14-ті, але до топ-вісімки всього один бал.