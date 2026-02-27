На стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" зійдуться між собою дортмундська Боруссія та мюнхенська Баварія. Битва між німецькими грандами розпочнеться у суботу, 28 лютого, о 19:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чи повернеться Боруссія в чемпіонську гонку?

Команди вже традиційно є головними претендентами на "Срібну салатницю". При цьому ще наприкінці минулого року здавалось, що чемпіонської нтриги в Німеччині не буде.

Баварія потужно стартувала та мала великий відрив від переслідувачів. Проте у січні підопічні Компані сенсаційно програли Аугсбургу та розписали нічию із Гамбургом.

У свою чергу Боруссія видала серію з шести перемог поспіль. Однак минулого туру дортмундці зіграли внічию з Лейпцигом, через що відставання від Баварії збільшилось до восьми балів.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч чемпіонату Німеччини. Перемога Боруссії – 4,33, нічия – 4,50, успіх Баварії – 1,63. На "тотал більше 3,5" виставлений коефіцієнт 1,76, тоді як на ТМ2,5 – 1,95.

*Коефіцієнти подані станом на 17:55 26.02.2026

Варто зазначити. що напередодні Дер Классікер Дортмунд провалився в Лізі чемпіонів. Підопічні Ніко Ковача виграли перший матч 1/16 фіналу у Аталанти з рахунком 2:0, але примудрились на виїзді поступитися 1:4.

Тепер у "джмелів" залишається лише Бундесліга, адже і з Кубку команда вилетіла. Баварія ж навпаки гратиме у всіх трьох турнірах. В Лізі чемпіонів підопічні Компані напряму потрапили в 1/8 фіналу завдяки другому місцю на етапі ліги.

Варто відзначити, що останнім часом Боруссія не надто вдало грає проти мюнхенців. У 15-ти останніх очних матчах дортмундці виграли лише один раз, зазнавши 11-х поразок.