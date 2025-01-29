Німецький клуб прийматиме "гірників" на "Сігнал Ідуна Парк" о 22:00 за київським часом. Своїми очікуваннями від цієї гри поділився колишній тренер збірної України Мирон Маркевич.

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Прогноз від Мирона Богдановича

За словами досвідченого спеціаліста гравцям Шахтаря не варто зациклюватися на думках про вихід у плей-оф, адже шанси на це доволі примарні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол. Водночас він не погоджується з букмекерами, які оцінюють шанси на перемогу "гірників" як 7 до 1:

Ні, то забагато вони дають. Боруссія зараз не в тому стані. Команда "плаває". Вони й у чемпіонаті Німеччини не дуже. Там і тренера змінили. Тому ні-ні. Звичайно, в Боруссії є перевага, адже дома вони грають досить непогано. Однак це ж таке. Не завжди фаворит виграє.

На думку Мирона Богдановича, Шахтарю варто на полі намагатися втілити те, що вони робили в попередньому турі Ліги чемпіонів. Якщо "гірники" зіграють надійно в обороні, то матимуть хороші шанси зачепитися бодай за нічию.

"Потрібно зіграти так само як з Брестом. Добре діяли в обороні, тому й виграли. Не було тих помилок, яких вони раніше припускалися – дуже легко давали собі забивати. А у Бреста, в принципі, й моментів не було. Так само треба в обороні зіграти й вибігати в контратаку. Тим паче там є кому бігти попереду.

Хто повинен повести команду за собою? Та важко сказати. Тут вони усі мають зрозуміти де вони грають. Зараз команда на позитиві. Я вважаю, якщо команда надійно зіграє в обороні та не програє боротьбу, особливо в центрі поля, в нас є хороші шанси", – сказав Маркевич.

Довідка. Офіційним транслятором матчу Боруссія – Шахтар в Україні є медіасервіс "Megogo". На сайті 24 Каналу буде доступна також текстова трансляція, де оперативно з'являтимуться всі голи поєдинку.

Зазначимо, що це буде п'ятий очний поєдинок між клубами. Наразі в активі "гірників" поки немає жодної перемоги – одна нічия та три поразки.