Немецкий клуб будет принимать "горняков" на "Сигнал Идуна Парк" в 22:00 по киевскому времени. Своими ожиданиями от этой игры поделился бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич.

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Прогноз от Мирона Богдановича

По словам опытного специалиста игрокам Шахтера не стоит зацикливаться на мыслях о выходе в плей-офф, ведь шансы на это довольно призрачные, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол. В то же время он не соглашается с букмекерами, которые оценивают шансы на победу "горняков" как 7 к 1:

Нет, то слишком много они дают. Боруссия сейчас не в том состоянии. Команда "плавает". Они и в чемпионате Германии не очень. Там и тренера сменили. Поэтому нет-нет. Конечно, у Боруссии есть преимущество, ведь дома они играют довольно неплохо. Однако это же такое. Не всегда фаворит выигрывает.

По мнению Мирона Богдановича, Шахтеру стоит на поле пытаться воплотить то, что они делали в предыдущем туре Лиги чемпионов. Если "горняки" сыграют надежно в обороне, то будут иметь хорошие шансы зацепиться хотя бы за ничью.

"Нужно сыграть так же как с Брестом. Хорошо действовали в обороне, поэтому и выиграли. Не было тех ошибок, которых они раньше допускали – очень легко давали себе забивать. А у Бреста, в принципе, и моментов не было. Так же надо в обороне сыграть и выбегать в контратаку. Тем более там есть кому бежать впереди.

Кто должен повести команду за собой? Трудно сказать. Здесь они все должны понять где они играют. Сейчас команда на позитиве. Я считаю, если команда надежно сыграет в обороне и не проиграет борьбу, особенно в центре поля, у нас есть хорошие шансы", – сказал Маркевич.

Справка. Официальным транслятором матча Боруссия – Шахтер в Украине является медиасервис "Megogo". На сайте 24 Канала будет доступна также текстовая трансляция, где оперативно будут появляться все голы поединка.

Отметим, что это будет пятый очный поединок между клубами. Сейчас в активе "горняков" пока нет ни одной победы – одна ничья и три поражения.