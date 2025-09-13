Збірна України з пляжного футболу добре себе показала у фінальній частині Євроліги. Проте через участь Білорусі на турнірі наша команда вимушена буде відмовитися від матчу за третє місце.

У ці дні в Італії проходить фінальна частина Євроліги з пляжного футболу. Серед учасників вирішальної стадії є й збірна України, яка дісталась високих стадій, повідомляє 24 Канал.

До теми Догодили союзникам Путіна: УЄФА змінив перелік господарів футзального Євро-2026

Як Україна грала у Євролізі?

У групі наша команда переграла Швейцарію та Данію, але пропустила вперед Іспанію. Проте у півфінал "синьо-жовті" вийшли, де нашим суперником стала Італія. На жаль, потрапити у фінал Україні не вдалось.

Господарі фінальної частини змагання здобули перемогу з рахунком 4:1. Після цього "синьо-жовті" мають відіграти матч за бронзові медалі. Проте, скоріш за все, наша команда відмовиться виходити на гру.

Чи відбудеться матч проти Білорусі?

Річ у тім, що суперником України стала збірна Білорусі, яка також поступилась у півфіналі (3:6 від Іспанії). Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту, нашим спортсменам заборонено грати проти представників Росії та Білорусі, якщо вони виступають під своїм прапором.

На жаль, організатори дозволяють країні-агресорці повноправно брати участь у змаганнях. Раніше Україна вже бойкотувала взагалі участь у Євролізі у 2023 та 2024 роках через допуск білорусів.

Проте пізніше в Мінмолодьспорті пом'якшили позицію та дозволили грати на турнірі, оскільки Білорусь була в іншій групі. Своє однозначне ставлення до потенційного матчу проти країни-агресорки висловив і гравець збірної України Андрій Пашко.

Мали б зіграти матч за третє місце у Суперфіналі Євроліги 2025. Але оскільки організатори допустили цих у*обків брати участь в турнірі, то збірна України не гратиме цей матч,

– заявив спортсмен у себе в інстаграм.

Цікаво, що на початку липня міністр молоді та спорту Матвій Бідний допускав зміну в правилах та зняття заборони на ігри проти білорусів. Проте зрештою норми так і не змінились.

Читайте також Збірна України знялась з Кубка світу з гімнастики через участь російської прихильниці Путіна

Матч за "бронзу" запланований на неділю, 14 вересня. У свою чергу у фіналі в той же день зійдуться Італія та Іспанія. До слова, це не перший випадок, коли у Євролізі бойкотують матчі проти Білорусі.

У 2024 році проти проросійських посіпак відмовилась грати збірна Естонії. А у червні цього року на матч проти білорусів не вийшла збірна Латвії. За обидві ці відмови команди отримали технічні поразки. Схоже, що і на Україну очікує подібне рішення.