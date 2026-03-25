25 березня, 13:54
3

"Без тебе – немає мене": Віталій Кличко привітав брата з ювілеєм і показав архівні сімейні фото

Олександра Власова
Основні тези
  • Віталій Кличко привітав брата Володимира з 50-річчям, поділившись архівними фотографіями в Інстаграм.
  • Володимир Кличко, легендарний український боксер, завершив кар'єру у 2017 році і займається бізнесом та благодійністю.

У середу, 25 березня, Володимир Кличко святкує свій день народження. Легендарному українському боксеру виповнилося 50 років.

Молодшого брата в інстаграм привітав Віталій Кличко, опублікувавши зворушливий допис. У відео ожили архівні фотографії, зокрема кадри, на яких брати ще зовсім малі.

Як привітав Віталій Кличко свого брата?

Віталій Кличко зазначив, що вони пройшли разом майже п'ять десятиліть життя – 50 років Володимиру та майже 55 – самому Віталію.

За його словами, у житті немає "минулого часу", є лише накопичений досвід, досягнення, перемоги та поразки, і важливо те, як ці уроки використовуються сьогодні й у майбутньому.

Ти – боєць, брате! Завжди і в усьому. Людина з принципами і людина, яка завжди готова за них битися,
– написав Віталій Кличко. 

Він також подякував братові за підтримку та зазначив, що без нього "немає мене".

Кличко-старший висловив подяку батькам за виховання, яке зумовило їхню спорідненість та силу, і побажав Володимиру нових звершень попереду.

Тобі вже і всього 50. І стільки ще всього попереду!,
– підсумував Кличко.

Віталій Кличко поділився сімейними фото сім'ї / Фото з інстаграму Кличка-старшого

Що відомо про Володимира Кличка?

  • Народився у місті Семипалатинськ (нині Семей, Казахстан) у родині військових, але з 1985 року мешкає в Україні.
  • З дитинства відзначався спортивними здібностями і вже у 13 років почав займатися боксом. Серед його перших значних здобутків – титул чемпіона Європи серед юніорів у 1994 році та золота медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті, де у фіналі здолав спортсмена з Тонго.
  • За даними BoxRec, професійну кар'єру Кличко-молодший розпочав у листопаді 1996 року в Гамбурзі, здобувши перемогу нокаутом за 1 хвилину 35 секунд. Протягом кар'єри він став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA, встановивши рекорди за кількістю захистів титулу та нокаутів.

  • Після завершення спортивної кар'єри у 2017 році після бою з Ентоні Джошуа він присвятив себе бізнесу, благодійній діяльності та розвитку спорту в Україні.