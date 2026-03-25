"Без тебе – немає мене": Віталій Кличко привітав брата з ювілеєм і показав архівні сімейні фото

У середу, 25 березня, Володимир Кличко святкує свій день народження. Легендарному українському боксеру виповнилося 50 років.

Молодшого брата в інстаграм привітав Віталій Кличко, опублікувавши зворушливий допис. У відео ожили архівні фотографії, зокрема кадри, на яких брати ще зовсім малі.

Як привітав Віталій Кличко свого брата?

Віталій Кличко зазначив, що вони пройшли разом майже п'ять десятиліть життя – 50 років Володимиру та майже 55 – самому Віталію.

За його словами, у житті немає "минулого часу", є лише накопичений досвід, досягнення, перемоги та поразки, і важливо те, як ці уроки використовуються сьогодні й у майбутньому.

Ти – боєць, брате! Завжди і в усьому. Людина з принципами і людина, яка завжди готова за них битися,

– написав Віталій Кличко.

Він також подякував братові за підтримку та зазначив, що без нього "немає мене".



Кличко-старший висловив подяку батькам за виховання, яке зумовило їхню спорідненість та силу, і побажав Володимиру нових звершень попереду.

Тобі вже і всього 50. І стільки ще всього попереду!,

– підсумував Кличко.

Віталій Кличко поділився сімейними фото сім'ї / Фото з інстаграму Кличка-старшого

Що відомо про Володимира Кличка?