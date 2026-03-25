"Без тебя – нет меня": Виталий Кличко поздравил брата с юбилеем и показал архивные семейные фото
- Виталий Кличко поздравил брата Владимира с 50-летием, поделившись архивными фотографиями в Инстаграм.
- Владимир Кличко, легендарный украинский боксер, завершил карьеру в 2017 году и занимается бизнесом и благотворительностью.
В среду, 25 марта, Владимир Кличко празднует свой день рождения. Легендарному украинскому боксеру исполнилось 50 лет.
Младшего брата в инстаграм поздравил Виталий Кличко, опубликовав трогательное сообщение. В видео ожили архивные фотографии, в частности кадры, на которых братья еще совсем маленькие.
Как поздравил Виталий Кличко своего брата?
Виталий Кличко отметил, что они прошли вместе почти пять десятилетий жизни – 50 лет Владимиру и почти 55 – самому Виталию.
По его словам, в жизни нет "прошлого времени", есть только накопленный опыт, достижения, победы и поражения, и важно то, как эти уроки используются сегодня и в будущем.
Ты – боец, брат! Всегда и во всем. Человек с принципами и человек, который всегда готов за них сражаться,
– написал Виталий Кличко.
Он также поблагодарил брата за поддержку и отметил, что без него "нет меня".
Кличко-старший выразил благодарность родителям за воспитание, которое обусловило их родство и силу, и пожелал Владимиру новых свершений впереди.
Тебе уже и всего 50. И столько еще всего впереди!,
– подытожил Кличко.
Виталий Кличко поделился семейными фото семьи / Фото из инстаграма Кличко-старшего
Что известно о Владимире Кличко?
- Родился в городе Семипалатинск (ныне Семей, Казахстан) в семье военных, но с 1985 года живет в Украине.
- С детства отличался спортивными способностями и уже в 13 лет начал заниматься боксом. Среди его первых значительных достижений – титул чемпиона Европы среди юниоров в 1994 году и золотая медаль на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, где в финале одолел спортсмена из Тонго.
- По данным BoxRec, профессиональную карьеру Кличко-младший начал в ноябре 1996 года в Гамбурге, одержав победу нокаутом за 1 минуту 35 секунд. В течение карьеры он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA, установив рекорды по количеству защит титула и нокаутов.
После завершения спортивной карьеры в 2017 году после боя с Энтони Джошуа он посвятил себя бизнесу, благотворительной деятельности и развитию спорта в Украине.