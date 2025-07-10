Проводжала на Євро, а він став другом для її сина: все, що відомо про кохання Бражка і Квіткової

Сага із чутками про роман між футболістом київського Динамо Володимиром Бражком і однією із найкращих блогерок України Даші Квіткової завершена. Пара нарешті офіційно оголосила про стосунки.

Володимир Бражко розставив усі крапки над "і". 24 Канал розповідає про усі інтриги навколо стосунків футболіста та блогерки, де їх бачили на публіці та як динамівець ладнає із сином Даші Квіткової.

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Початок роману Бражка із Квітковою

Наприкінці травня поточного 2025 року у соцмережах почали активно приписувати блогерці Даші Квітковій роман із Володимиром Бражком. Хоча ні вона, ні футболіст не викладали спільних фото, де було видно обличчя обох. Обидвоє натякали, що у їх житті з'явились другі половинки. Однак прискіпливих прихильників не обдуриш.

Даша, у якої сяяли очі, викладала фото із рукою загадкового чоловіка.



Квіткова із загадковим парубком / Скриншот із інстаграму Даші

Натомість Володимир Бражко викладав руки – свою та невідомої дівчини.



Бражко приховував свою обраницю / Скриншот із інстаграму Володимира

Прихильники вичислили загадкового коханого блогерки за татуюванням на його руці на фото. Поки ЗМІ та фани приписували роман парі, ні Володимир, ні Даша не спростовували чи підтверджували свої стосунки. Вони просто насолоджувались одне одним та витримували інтригу.

Бражко та Квіткова стежили одне за одним в інстаграмі та не соромились лайкати публікації одне одного та навіть залишати коментарі.

Щоправда, за словами джерела, на яке посилається "РБК-Україна", Володимир та Даша вже у стосунках останні декілька місяців. Закохані не приховують свої стосунки у повсякденному житті, ходячи разом по магазинах, чи прогулюючись вулицями столиці.

До слова. Даша Квіткова раніше демонструвала своїй аудиторії, що полюбляє стежити за футболом. Одного разу блогерка навіть жартома зізнавалась, що їй імпонує вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик, який провалив допінг-тест.

Бражко і Квіткова на весіллі захисника Динамо

Вперше Бражка із Квітковою помітили на публіці на весіллі захисника київського Динамо Максима Дячука та його коханої Марії. Володимир та Даша сиділи за одним столом та мило спілкувались.

У коментарях розділились у своїх враженнях від такої пари. Багато людей закидували пару компліментами, а були й такі, хто зробив наголос на різниці у віці пари: Володимиру – 23, а Даші 9 липня виповнилось 27 років.

Після такого відео пара продовжували підкидати масла у вогонь спільними фото, але не розкриваючи усієї інтриги.

Кумедна історія із виноградом

Дівчина опублікувала відео, на якому вона під бій курантів у Новорічну ніч з'їдає 125 виноградинок під столом і загадує бажання. А вже на наступному кадрі – щаслива та закохана Даша в обіймах обраниця.

У коментарі під роликом увірвався Бражко та залишив жартівливу відповідь.

Виходить, це все виноград,

– відреагував футболіст.

На що Даша залишила смайлик "виноград".



Бражко відповів на жарт Квіткової / Скриншот із інстаграму Даші

Проводжала Бражка на молодіжне Євро-2025

Із 11-го по 28-ме червня 2025 року у Словаччині відбувався молодіжний чемпіонат Європи з футболу U-21. Володимир Бражко потрапив у заявку збірної України Унаї Мельгоси, яка їздила на Євро.

На проводи півзахисника Динамо привезла білявка, яка була дуже схожа на відому блогерку. У відео ютуб-каналі ВЗБІРНА чітко не потрапило обличчя дівчини, але можна було помітити схожість з блогеркою. Прощаючись, пара обійнялась та цілувалась.



Ймовірно, Квіткова проводжала Бражка на Євро-2025 / Скриншот із відео

Коли ведучий Андрій Іолкін запитав у Бражка, хто його підвіз до автобуса, то футболіст киян відповів, що дівчина. Ця відповідь ще більше підігріла інтерес до можливого роману пари.

Також Даша підтримала Володимира у коментарях в інстаграмі під постом, де Бражко визнав свою помилку щодо вилучення у матчі України проти Фінляндії. Квіткова залишила у коментарях три смайли: обійми, серце і вогонь. У відповідь футболіст відповів дівчині смайликом "обійми".



Квіткова підтримала Бражка після вилучення на Євро-2025 / Скриншот із інстаграму гравця

Також дівчина виклала фото із геолокацією Татранська-Ломніци у Високих Татрах. Не виключено, що Даша приїжджала на перший матч "молодіжки" України у Словаччину, у якому наша збірна поступилась Данії з рахунком 2:3.



Квіткова у Словаччині / Скриншот із інстаграму блогерки

Бражко підтвердив стосунки із Квітковою

9 липня 2025 року Даша Квіткова святкувала своє 27-річчя. Бражко вирішив, що кращого дня, аби презентувати свою обраницю аудиторії вже не буде. Володимир виклав фото із блогеркою, де було видно обличчя обох, привітавши Дашу із днем народження. Футболіст підтвердив, що зустрічається із Квітковою.

З днем народження, моя кохана,

– підписав фото Бражко.



Бражко привітав Квіткову із днем народження / Скриншот із інстаграму Володимира

Даша поширила сторіз футболіста собі в інстаграм. Пізніше блогерка опублікувала фото, де Володимир тримає за руку її 4-річного сина Лева.



Бражко із сином Квіткової / Скриншот із інстаграму блогерки

Футболіст Динамо зробив репост цього фото собі в інстаграм. Такий контакт та взаємодія Володимира із її сином Левом точно є одним із найголовніших факторів для Квіткової.

Нагадаємо, що Квіткова народила сина Лева від колишнього чоловіка Нікіти Добриніна. Відзначимо, що свій день народження Даша зустріла у компанії подруг в Амстердамі.