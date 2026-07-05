Норвегія залишається єдиною національною командою у світі, яку збірна Бразилії ще жодного разу не перемагала. За чотири офіційні матчі між командами двічі було зафіксовано нічию, ще дві зустрічі завершилися перемогами скандинавів, пише 24 Канал.

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Чого очікувати від матчу Бразилія – Норвегія?

Найвідоміший із поєдинків між ними відбувся на чемпіонаті світу 1998 року, коли норвежці сенсаційно обіграли бразильців на груповому етапі.

Головною інтригою майбутнього матчу стане дуель лідерів атак обох команд. У складі Бразилії чудову форму демонструє Вінісіус Жуніор, який уже записав до свого активу чотири голи та одну результативну передачу на турнірі. Норвегія ж традиційно покладається на свого найкращого бомбардира Ерлінга Голанда, який уже приніс команді вирішальну перемогу в попередньому раунді.

Шлях збірних на чемпіонаті світу-2026

Бразильці завершили груповий етап на першому місці в групі C, набравши сім очок. У 1/16 фіналу команда лише на 95-й хвилині вирвала перемогу над Японією (2:1) завдяки голу Габріела Мартінеллі.

Норвегія фінішувала другою в групі I. Команда забила вісім м'ячів, але водночас пропустила сім, що свідчить про її результативний, але не завжди надійний стиль гри в обороні. У 1/16 фіналу скандинави перемогли Кот-д'Івуар (2:1), а вирішальний м'яч наприкінці зустрічі забив Голанд.

До фінальної заявки збірної Бразилії потрапив і 34-річний нападник Сантуса Неймар. Однак через травму литкового м'яза, отриману перед стартом турніру, він пропустив перші матчі чемпіонату світу.

Для Норвегії цей Мундіаль став першим за останні 28 років. Окрім гри команди, справжнім відкриттям турніру стали її вболівальники. Флешмоб "веслування вікінгів", під час якого тисячі фанатів синхронно імітують греблю під барабанний звук та вигуки "Ро!", став одним із найяскравіших вірусних трендів літа.

Попри історично успішні результати проти Бразилії, норвежці мають і слабке місце – команда пропускає майже в кожному матчі. Тож у поєдинку з одним із головних фаворитів турніру їм доведеться не лише сподіватися на результативність Голанда, а й значно надійніше діяти в захисті.

Матч обіцяє стати одним із найцікавіших протистоянь 1/8 фіналу, адже на кону не лише путівка до чвертьфіналу, а й можливість для Бразилії вперше в історії здолати незручного суперника.