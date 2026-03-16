Незвичайний інцидент стався під час 50-кілометрової гонки Кубка світу з лижних перегонів у норвезькому Осло. Один зі спортсменів вирішив приєднатися до святкової атмосфери на трасі й почав пити алкоголь прямо під час марафону, пише VG.

Що пив британський лижник?

23-річний британський лижник Габріель Гледхілл під час марафону в Холменколлені почав приймати алкогольні напої від уболівальників, які стояли вздовж траси. За словами самого спортсмена, він почав пити приблизно з третього кола гонки.

Гледхілл зізнався, що під час гонки випив понад десять келихів пива та кілька порцій міцного алкоголю. Лижник навіть заявив, що на фініші був "дуже п’яним", а в певний момент дистанції йому стало зле.

Там було пиво, Jägermeister, міцний алкоголь, пропонували навіть рідину для полоскання рота. Потім я виблював майже все. Це був неймовірно веселий досвід. Атмосфера в Холменколені просто шалена,

– розповів Гледхілл.

Чим усе закінчилося для лижника?

Попри алкогольні "перекуси", британцю все ж вдалося дістатися фінішу. Однак результат був далеким від успіху – він фінішував 69-м, відставши від переможця більш ніж на 20 хвилин. Всього в гонці взяли участь 75 учасників.

Як зазначають норвезькі медіа, гонка в Холменколлені відома своєю святковою атмосферою та великою кількістю фанатів, але настільки незвична поведінка спортсмена під час офіційного старту викликала резонанс у спортивному світі.