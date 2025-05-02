Бруну Фернандеш встановив унікальний рекорд Ліги Європи: відео перфомансу португальця

У четвер, 1 травня, відбулись півфінальні матчі Ліги Європи сезону-2024/2025. В одному з них Атлетік Більбао приймав Манчестер Юнайтед.

Зустріч завершилась розгромною перемогою "червоних дияволів" з рахунком 3:0. Головним героєм протистояння став капітан манкуніанців Бруну Фернандеш, пише 24 канал.

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Що підкорилось португальцю

У вчорашньому матчі Бруну Фернандеш оформив дубль у ворота Атлетіка Більбао. Таким чином португальський півзахисник Манчестер Юнайтед встановив рекорд у Лізі Європи.

За даними Sqwuaka, капітан "червоних дияволів" став першим гравцем у турнірі, який перетнув позначку у 30+ результативних дій на стадії плей-офф. Фернандеш зіграв 32 матчі, оформивши 19 голів та 12 асистів.

Відеоогляд матчу Атлетік Більбао – Манчестер Юнайтед:

Нагадаємо, що матч-відповідь Манчестер Юнайтед – Атлетік Більбао відбудеться у четвер 8 травня на "Олд Траффорд". Запланований початок протистояння о 22:00 за київським часом.

У поточній кампанії Бруну Фернандеш зіграв у 51 матчі за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах. На рахунку капітана манкуніанців 19 забитих м'ячів та 5 гольових пасів.