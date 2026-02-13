"Сказали, що роблять все можливе": як Бубка і Борзов впливали на рішення МОК по Гераскевичу

Не вщухають розмови щодо дискваліфікації українця Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор. Скелетоніста відсторонили від змагань через шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.

Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів, чи намагалися члени Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка та Валерій Борзов вплинути на рішення у справі Владислава Гераскевича. Про ситуацію навколо дискваліфікації скелетоніста він повідомив в ефірі Телемарафону.

Чи допомагали Бубка і Борзов?

За словами Гутцайта, Росія намагається тиснути на МОК, тому важливо, щоб кожна федерація та наші представники у міжнародному комітеті відстоювали українські інтереси. Згадав президент НОК України і за Сергія Бубку з Валерієм Борзовим, які представляють країну у Міжнародному олімпійському комітеті.

Вони сказали, що розмовляють з МОК і роблять те, що можливо зробити. Коли було відсторонення Владислава, я зібрав виконком НОК, ми спілкувалися, як ми можемо далі тиснути і які дії робити,

– зазначив Гутцайт.

Позиція українських представників у МОК

Як розповів Валерій Борзов виданню “Чемпіон”, заради уникнення дискваліфікації Владиславу Гераскевичу потрібно було заздалегідь узгоджувати питання з організаторами Олімпіади-2026.

Частина українців вимагає позбавити Бубку та Борзова повноважень представників України у МОК, пише galinfo.

Активісти наголошують, що члени Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка та Валерій Борзов не виступили на підтримку українського спортсмена у цій ситуації.

Опоненти функціонерів нагадують, що саме Владислав Гераскевич у 2023 році ініціював питання виключення Сергія Бубки зі складу Національного олімпійського комітету України. Це відбулося на тлі оприлюднення розслідування про можливу співпрацю фірми пана Бубки з окупаційною владою на тимчасово підконтрольних Росії територіях.

