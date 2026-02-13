"Сказали, что делают все возможное": как Бубка и Борзов влияли на решение МОК по Гераскевичу
- Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов, а Сергей Бубка и Валерий Борзов заявили, что делают все возможное для влияния на решение МОК.
- Часть украинцев требует лишить Бубку и Борзова полномочий в МОК из-за недопуска Гераскевича, а сам спортсмен планирует продать свой "шлем памяти" на аукционе, чтобы помочь жертвам войны.
Не утихают разговоры о дисквалификации украинца Владислава Гераскевича с Олимпийских игр. Скелетониста отстранили от соревнований из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов.
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал, пытались ли члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета Сергей Бубка и Валерий Борзов повлиять на решение по делу Владислава Гераскевича. О ситуации вокруг дисквалификации скелетониста он сообщил в эфире Телемарафона.
Помогали ли Бубка и Борзов?
По словам Гутцайта, Россия пытается давить на МОК, поэтому важно, чтобы каждая федерация и наши представители в международном комитете отстаивали украинские интересы. Вспомнил президент НОК Украины и за Сергея Бубку с Валерием Борзовым, которые представляют страну в Международном олимпийском комитете.
Они сказали, что разговаривают с МОК и делают то, что возможно сделать. Когда было отстранение Владислава, я собрал исполком НОК, мы общались, как мы можем дальше давить и какие действия делать,
– отметил Гутцайт.
Позиция украинских представителей в МОК
Как рассказал Валерий Борзов изданию “Чемпион”, ради избежания дисквалификации Владиславу Гераскевичу нужно было заранее согласовывать вопрос с организаторами Олимпиады-2026.
Часть украинцев требует лишить Бубку и Борзова полномочий представителей Украины в МОК, пишет galinfo.
Активисты отмечают, что члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета Сергей Бубка и Валерий Борзов не выступили в поддержку украинского спортсмена в этой ситуации.
Оппоненты функционеров напоминают, что именно Владислав Гераскевич в 2023 году инициировал вопрос исключения Сергея Бубки из состава Национального олимпийского комитета Украины. Это произошло на фоне обнародования расследования о возможном сотрудничестве фирмы господина Бубки с оккупационными властями на временно подконтрольных России территориях.
Что известно о скандале вокруг Гераскевича?
- Украинец стал одним из двух знаменосцев Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026. Скелетонист известен своей патриотической позицией и отстаиванием интересов Украины в войне против России.
- Гераскевич решил посвятить шлем шлему 24 спортсменам, которые были убиты Россией во время войны в Украине. Он тренировался в нем, но в МОК решил запретить украинцу выступать в этом шлеме.
- Кроме того, после недопуска к соревнованиям скелетонист заявил о намерении продать "шлем памяти" на аукционе. Вырученные средства Гераскевич передаст на помощь украинцам, которые стали жертвами войны против России.