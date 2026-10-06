Вадим Гутцайт в інтерв'ю для "Суспільне.Спорт" пояснив, чому Бубку не можуть виключити зі складу виконкому НОК. Найголовніша причина – це те, що Бубка фактично захищений мандатом Міжнародного олімпійського комітету.

Чому Бубку не можуть виключити зі складу виконкому НОК

Гутцайт зазначив, що Бубка є членом Міжнародного олімпійського комітету. Це означає, що за статутом і Хартією він автоматично стає членом виконкому Національного олімпійського комітету. Тож, прибрати Бубку з НОК неможливо, бо це буде суперечити принципам МОК.

Хартія – це конституція Міжнародного олімпійського комітету. Якщо виключити його з виконкому НОК із будь-яких причин, ми порушимо її,

– наголосив очільник НОК.

Він додав, що за це Національний олімпійський комітет можуть позбавити прапора. А також застосувати проти НОК інші санкції.

Що відомо про новий склад виконкому НОК

В Україні 6 жовтня обрали нового президента Національного олімпійського комітету. Ним залишився Вадим Гутцайт, який зберіг свою посаду до 2030 року. Варто зазначити, що він був єдиним кандидатом на посаду.

Разом із тим у НОК оновили склад виконкому. Однак зрадник України Сергій Бубка зберіг свою посаду там, чим викликав неабиякий скандал. Саме голова НОК Вадим Гутцайт виніс на розгляд пропозицію затвердити кількісний склад виконкому НОК. Серед них були 2 члени МОК – Сергій Бубка та Валерій Борзов.