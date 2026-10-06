Вадим Гутцайт в интервью "Суспильне.Спорт" объяснил, почему Бубку не могут исключить из состава исполкома НОК. Главная причина – в том, что Бубка фактически защищен мандатом Международного олимпийского комитета.

Почему Бубку не могут исключить из состава исполкома НОК

Гутцайт отметил, что Бубка является членом Международного олимпийского комитета. Это означает, что согласно уставу и Хартии он автоматически становится членом исполкома Национального олимпийского комитета. Поэтому исключить Бубку из НОК невозможно, так как это будет противоречить принципам МОК.

Хартия – это конституция Международного олимпийского комитета. Если исключить его из исполкома НОК по каким-либо причинам, мы нарушим ее,

– подчеркнул глава НОК.

Он добавил, что за это Национальный олимпийский комитет могут лишить флага. А также применить к НОК другие санкции.

Что известно о новом составе исполкома НОК

В Украине 6 октября избрали нового президента Национального олимпийского комитета. Им остался Вадим Гутцайт, который сохранил свою должность до 2030 года. Стоит отметить, что он был единственным кандидатом на эту должность.

Вместе с тем в НОК обновили состав исполкома. Однако предатель Украины Сергей Бубка сохранил свою должность там, почему вызвал настоящий скандал. Именно председатель НОК Вадим Гутцайт вынес на рассмотрение предложение утвердить количественный состав исполкома НОК. Среди них были два члена МОК – Сергей Бубка и Валерий Борзов.