В ходе выборов главы НОК также был утвержден новый состав Исполнительного комитета. Как сообщили в организации, в него вошли 21 представитель спортивного сообщества.

Члены НОК поддержали избрание Бубки и Борзова

Суспильне сообщает, что членами исполкома стали 19 человек, а также два члена МОК – Валерий Борзов и Сергей Бубка.

Отметим, что именно глава НОК Вадим Гутцайт вынес на рассмотрение предложение утвердить численный состав исполкома НОК в количестве 19 человек, а также двух членов МОК – Бубку и Борзова.

Гутцайт с трибуны спросил, есть ли какие-либо замечания по поводу списка, но их не было. За состав исполкома проголосовали списком: все делегаты НОК – "за", двое воздержались.

Гутцайт предложил утвердить Бубку и Борзова в исполкоме НОК: смотрите видео

Как сообщает Tribuna, согласно правилу 28 Олимпийской хартии, НОК должны включать в свой состав всех членов МОК в своей стране, если таковые имеются. Такие члены должны входить в состав исполнительного органа НОК в статусе ex officio (автоматически по должности) и иметь право голоса. Таким образом, Бубка вошел в состав исполкома НОК Украины на 2026 – 2030 годы в качестве члена МОК.

Контекст избрания Бубки и Борзова

Напомним, по данным журналистов, Бубка через компанию "Монблан" получает миллионные доходы из оккупированного Донецка. Более того, эта компания имеет контракты с так называемыми оккупационными "властями" региона на поставку топлива.

После начала полномасштабного вторжения Бубка так и не осудил российскую агрессию. Кроме того, он отказался использовать свое положение и влияние, чтобы доносить правду о ситуации в Украине, и сбежал за границу.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич пытался лишить Бубку звания "Герой Украины", но Верховная Рада не приняла соответствующее решение.

Добавим, что Валерий Борзов, будучи членом МОК, не встал на защиту Гераскевича, которого дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за "Шлема памяти". Тогда Борзов неожиданно встал на защиту МОК, за что подвергся немалой критике.