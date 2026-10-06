Гутцайт будет возглавлять НОК до 2030 года, сообщает 24 Канал. Переизбрание главы организации состоялось на отчетно-выборной Генеральной ассамблее НОК Украины.

Гутцайт будет возглавлять НОК до 2030 года

Действующий глава НОК набрал 144 голоса делегатов, ещё два делегата воздержались. Гутцайт был единственным претендентом на эту должность.

Кто занял руководящие посты в НОК

Секретарем НОК избрали Людмилу Панченко.

Члены комиссии НОК Украины: первый вице-президент – Перевезенцев Алексей Юрьевич; вице-президенты: Мария Булатова, Крикун Александр.

Члены исполкома: 19 человек, а также два члена МОК (Валерий Борзов, Сергей Бубка)

Напомним, что Гутцайт возглавил НОК Украины в ноябре 2022 года, сменив Сергея Бубку. Также он возглавлял Федерацию фехтования Украины (2017 – 2023 годы) и занимал должность министра молодежи и спорта Украины (2020 – 2023 годы).

В прошлом Гутцайт был профессиональным фехтовальщиком, который участвовал в трех Олимпиадах и завоевал олимпийское золото в командной сабле на Играх в Барселоне-1992.

Добавим, что, несмотря на допуск России к спорту, Гутцайт выступает за то, что Украине необходимо поддерживать связь с МОК.