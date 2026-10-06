Гутцайт буде главою НОК до 2030 року, повідомляє 24 Канал. Переобрання глави організації відбулося на Звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України.

Гутцайт очолюватиме НОК до 2030 року

Чинний глава НОК набрав 144 голоси делегатів, ще два делегати утрималися. Гутцайт був єдиним претендентом на посаду.

Хто обійняв керівні посади в НОК

Секретарем НОК перебрали Людмилу Панченко.

Члени комісії НОК України: перший віце президент – Перевезенцев Олексій Юрійович; віце президенти: Марія Булатова, Крикун Олександр.

Члени виконкому: 19 осіб, а також два члени МОК (Валерій Борзов, Сергій Бубка)

Нагадаємо, Гутцайт очолив НОК України у листопаді 2022 року, замінивши Сергія Бубку. Також він керував Федерацією фехтування України (2017 – 2023 роки) та обіймав посаду міністра молоді та спорту України (2020 – 2023 роки).

У минулому Гутцайт – професійний фехтувальник, який брав участь у трьох Олімпіадах та виборов олімпійське золото у командній шаблі на Іграх у Барселоні-1992.

Додамо, попри допуск Росії до спорту Гутцайт виступає за те, що Україні потрібно підтримувати зв'язок з МОК.